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Больше 200 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

17 января 09:27
Фото: 8photo/freepik.com
В Ростовской области продолжился рост заболеваемости коронавирусом, за сутки стало на 539 пациентов больше, сообщили в правительстве региона.

Заболевшие проживают в 54 городах и районах, в том числе Ростове, Волгодонске, Батайске и Таганроге. В ковидных госпиталях занято 2021 место.

За это время зарегистрировали 16 смертей, связанных с COVID-19. Умерли 10 женщин и шестеро мужчин, им было от 51 до 83 лет.

С начала пандемии заразились 200136 человек, большинство из которых вылечились. Скончались из-за болезни 9896 граждан.

Добавим, что в области уже выявили три случая заражения штаммом омикрон, который называют самым опасным. Один человек вылечился, двое других в процессе.

При этом только один случай оказался завозным, остальные заражения произошли внутри региона.

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