Больше 200 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Заболевшие проживают в 54 городах и районах, в том числе Ростове, Волгодонске, Батайске и Таганроге. В ковидных госпиталях занято 2021 место.
За это время зарегистрировали 16 смертей, связанных с COVID-19. Умерли 10 женщин и шестеро мужчин, им было от 51 до 83 лет.
С начала пандемии заразились 200136 человек, большинство из которых вылечились. Скончались из-за болезни 9896 граждан.
Добавим, что в области уже выявили три случая заражения штаммом омикрон, который называют самым опасным. Один человек вылечился, двое других в процессе.
При этом только один случай оказался завозным, остальные заражения произошли внутри региона.