Онкобольных из Таганрога вынудили добираться до Ростова, чтобы получить лечение

Жительница Ростовской области просит губернатора региона помочь, потому что больные люди вынуждены ездить в Ростов.
«В Таганроге в онкологическом диспансере закрыли совсем хирургическое отделение по операциям на ЖКТ. Были отличные врачи, а теперь тяжелобольные люди должны добираться в Ростов. А если нет ни сил ни возможностей. Помогите. Верните хирургическое отделение назад», — просит женщина.
Напомним, городские власти Ростова-на-Дону до 2023 года потратят на капитальный ремонт корпусов городской больницы № 1 имени Семашко более 503 миллионов рублей. Выполнять ремонтные работы будет «Управление капитального строительства».
Эта фирма уже получила аванс в размере 17 миллионов рублей на разработку проекта. В 2022 году компания получит еще 325 миллионов рублей. Сроки окончания работ запланированы на конец 2023 года.