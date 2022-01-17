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Онкобольных из Таганрога вынудили добираться до Ростова, чтобы получить лечение

17 января 12:45
Фото: rostov-gorod.ru
В Таганроге пациенты с онкологическими заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта вынуждены тратить по полтора часа на дорогу, чтобы получить лечение в Ростове, пожаловались местные жители на странице губернатора Ростовской области Василия Голубева в соцсети Instagram.

Жительница Ростовской области просит губернатора региона помочь, потому что больные люди вынуждены ездить в Ростов.

«В Таганроге в онкологическом диспансере закрыли совсем хирургическое отделение по операциям на ЖКТ. Были отличные врачи, а теперь тяжелобольные люди должны добираться в Ростов. А если нет ни сил ни возможностей. Помогите. Верните хирургическое отделение назад», — просит женщина.

Напомним, городские власти Ростова-на-Дону до 2023 года потратят на капитальный ремонт корпусов городской больницы № 1 имени Семашко более 503 миллионов рублей. Выполнять ремонтные работы будет «Управление капитального строительства».

Эта фирма уже получила аванс в размере 17 миллионов рублей на разработку проекта. В 2022 году компания получит еще 325 миллионов рублей. Сроки окончания работ запланированы на конец 2023 года.

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