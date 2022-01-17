Онкобольных из Таганрога вынудили добираться до Ростова, чтобы получить лечение

«В Таганроге в онкологическом диспансере закрыли совсем хирургическое отделение по операциям на ЖКТ. Были отличные врачи, а теперь тяжелобольные люди должны добираться в Ростов. А если нет ни сил ни возможностей. Помогите. Верните хирургическое отделение назад», — просит женщина.