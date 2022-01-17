В Ростове сломавший позвоночник каскадер пролетел сквозь маршрутку

На кадрах отчетливо видно, как каскадер лежит на конструкции, навстречу которой несется микроавтобус. На скорости 80 километров в час транспортное средство ударяется в конструкции, снося ее, позволив Евгению пролететь сквозь салон маршрутки, в которой находились несколько пассажиров.
Это уже 71-й трюк каскадера. Он был выполнен спустя три месяца после трюка с прыжком через реку, во время которого Чеботарев получил серьезный перелом позвоночника, который потребовал операции и определенного периода восстановления после травмы.
«Да, Жека, ты походу из титана сделан. Можно смотреть вечно. По ходу ему никогда страховку не оформят на травмы», — поддержали Чеботарева подписчики.
Напомним, Евгений Чеботарев является автором и исполнителем десятков трюков, среди которых прыжок на банане с движущегося грузовика и прогулка по краю крыши здания во время шторма.