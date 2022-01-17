rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове сломавший позвоночник каскадер пролетел сквозь маршрутку

17 января 11:52
Фото: instagram.com/chebotarev_life
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев вновь испытал судьбу трюком со свободным полетом сквозь салон движущегося микроавтобуса, видео появилось в личном блоге Instagram.

На кадрах отчетливо видно, как каскадер лежит на конструкции, навстречу которой несется микроавтобус. На скорости 80 километров в час транспортное средство ударяется в конструкции, снося ее, позволив Евгению пролететь сквозь салон маршрутки, в которой находились несколько пассажиров.

Это уже 71-й трюк каскадера. Он был выполнен спустя три месяца после трюка с прыжком через реку, во время которого Чеботарев получил серьезный перелом позвоночника, который потребовал операции и определенного периода восстановления после травмы.

«Да, Жека, ты походу из титана сделан. Можно смотреть вечно. По ходу ему никогда страховку не оформят на травмы», — поддержали Чеботарева подписчики.

Напомним, Евгений Чеботарев является автором и исполнителем десятков трюков, среди которых прыжок на банане с движущегося грузовика и прогулка по краю крыши здания во время шторма.

Материалы по теме
Угонщик-каскадер несколько раз перевернулся в Ростовской области и бросил машинуВ Ростове-на-Дону не смогут провести операцию каскадеру, сломавшему позвоночникОперацию на позвоночник провели каскадеру из Ростова
#Новости#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00