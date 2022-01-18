Частный сектор в Пролетарском районе в Ростове решили разбавить высотками

Речь идет об участке в границах улиц Буйнакская, 32-я Линия, Тюхряева, 30-я Линия. Согласно документам, здесь может появиться высотный дом с автостоянкой.
Кроме того, хотят возвести детский сад и медцентр. Известно, что высота дома будет достигать 26 этажей, хотя в этом районе в основном частный сектор.
Добавим, что в последнее время многие ростовчане выступают против застройки города высотными домами. Так, они ведут борьбу против застройщика, который хочет реализовать один из проектов в районе набережной.