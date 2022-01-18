rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за коронавируса в Ростовской области 11 классов закрыли в школах

18 января 12:33
Фото: prostooleh/freepik.com
В Ростовской области 11 классов в общеобразовательных учреждениях закрыты из-за ситуации с коронавирусом, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании оперштаба.

По словам Ковалева, на 17 января в Ростовской области нет полностью закрытых школ из-за коронавируса или гриппа.

«Вместе с тем уже частично приостановили деятельность три группы в трёх детских садах Ростова и в Мясниковском районе», — отметил глава ростовского Роспотребнадзора.

Кроме того, что он отметил, что на данный момент из-за коронавируса закрыты 11 классов в шести школах Ростовской области.

Ранее вспышка коронавируса зафиксирована в школе в Песчанокопском районе.

Напомним, 18 января, в Ростовской области от коронавирусной инфекции и связанных с ним последствий умерло восемь человек (четыре женщины и четыре мужчины). Все они предпенсионного либо пенсионного возраста.

Материалы по теме
На 30% выросла заболеваемость коронавирусом в Ростовской области к середине января
#Новости#Общество
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00