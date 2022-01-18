Из-за коронавируса в Ростовской области 11 классов закрыли в школах

По словам Ковалева, на 17 января в Ростовской области нет полностью закрытых школ из-за коронавируса или гриппа.
«Вместе с тем уже частично приостановили деятельность три группы в трёх детских садах Ростова и в Мясниковском районе», — отметил глава ростовского Роспотребнадзора.
Кроме того, что он отметил, что на данный момент из-за коронавируса закрыты 11 классов в шести школах Ростовской области.
Напомним, 18 января, в Ростовской области от коронавирусной инфекции и связанных с ним последствий умерло восемь человек (четыре женщины и четыре мужчины). Все они предпенсионного либо пенсионного возраста.