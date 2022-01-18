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На 30% выросла заболеваемость коронавирусом в Ростовской области к середине января

18 января 12:19
Фото: prostooleh/freepik.com
В Ростовской области рост заболеваемости коронавирусом на второй неделе года составил более 30%, об этом объявил глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев.

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что на второй неделе 2022 года, как и ожидалось, наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах Российской Федерации.

«Как и в других субъектах Российской Федерации отмечен рост заболеваемости, в области он превысил незначительно 30%. Среднесуточная заболеваемость увеличилась до 400 случаев», — доложил глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Напомним, на прошлом оперштабе губернатор Ростовской области Василий Голубев предсказал, что случаи заболеваний станут выявлять чаще послы выхода с январских праздников, и призвал увеличить объемы тестирования на COVID-19.

Ранее в Ростовской области заболеваемость коронавирусом с начала пандемии достигла отметки свыше 200 тысяч человек. Общее количество погибших от болезни подбирается к отметке в 10 тысяч жителей.

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