На 30% выросла заболеваемость коронавирусом в Ростовской области к середине января

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что на второй неделе 2022 года, как и ожидалось, наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах Российской Федерации.
«Как и в других субъектах Российской Федерации отмечен рост заболеваемости, в области он превысил незначительно 30%. Среднесуточная заболеваемость увеличилась до 400 случаев», — доложил глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
Напомним, на прошлом оперштабе губернатор Ростовской области Василий Голубев предсказал, что случаи заболеваний станут выявлять чаще послы выхода с январских праздников, и призвал увеличить объемы тестирования на COVID-19.
Ранее в Ростовской области заболеваемость коронавирусом с начала пандемии достигла отметки свыше 200 тысяч человек. Общее количество погибших от болезни подбирается к отметке в 10 тысяч жителей.