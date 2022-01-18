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Кобзев заявил о готовности Ростовской области к пятой волне коронавируса

18 января 12:51
Фото: freepik/freepik.com
Ростовская область полностью подготовлена к ухудшению ситуации с коронавирусом, сообщил глава регионального Минздрава.

Сейчас в ковидных госпиталях есть необходимые препараты, амбулаторно лечатся 7365 пациентов. Бесплатно лекарства получают 5,5 тысячи человек с коронавирусом.

Кобзев считает, что из тех, кто прошел вакцинацию, около 85% должны пройти ревакцинацию. Он уточнил, что темпы сохраняются достаточно низкими.

В стационарах находятся более двух тысяч пациентов. В течение недели регион готов развернуть до шести тысяч коек.

Ранее стало известно, что в Ростовской области подготовили койки и боксы для больных штаммом-омикрон.

Добавим, что в последнее время растет заболеваемость коронавирусом. Ежедневно выявляют более 500 случаев заражения.

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