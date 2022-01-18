Кобзев заявил о готовности Ростовской области к пятой волне коронавируса

Сейчас в ковидных госпиталях есть необходимые препараты, амбулаторно лечатся 7365 пациентов. Бесплатно лекарства получают 5,5 тысячи человек с коронавирусом.
Кобзев считает, что из тех, кто прошел вакцинацию, около 85% должны пройти ревакцинацию. Он уточнил, что темпы сохраняются достаточно низкими.
В стационарах находятся более двух тысяч пациентов. В течение недели регион готов развернуть до шести тысяч коек.
Ранее стало известно, что в Ростовской области подготовили койки и боксы для больных штаммом-омикрон.
Добавим, что в последнее время растет заболеваемость коронавирусом. Ежедневно выявляют более 500 случаев заражения.