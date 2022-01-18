Спецслужбы Украины: политик рассказал, кто «минировал» школы Ростова

Он отмечает, что целью информационной составляющей в любой войне является нагнетание страха.
«Поэтому в данном случае я не исключаю, что сообщения о минировании школ Ростова могли появиться со стороны Украины», — делится мнением Владимир Олейник.
Он добавляет, что сообщения о «минировании» ростовских школ не несут никакого экономического результата. Однако в них может прослеживаться отработка возможной ситуации.
«Когда в 2014 году начался госпереворот, я получал огромное количество угроз. Телефон буквально был забит. И самое удивительное, что территориально отслеживались США, Канада, Австрия. А потом мне разъяснили, что это работает Украина», — вспоминает экс-кандидат в президенты Украины.
Собеседник подчеркивает, что с ситуацией, в которой оказались ростовские школы, надо тщательно разбираться, пресекая такое раз и навсегда.
«Необходимо тщательное расследование. И если оно нам даст выход на созданные группы украинских спецслужб — это одно. Но нельзя и исключать, что рассылка сообщений могла быть выходкой доморощенных неадекватов», — резюмирует Владимир Олейник.