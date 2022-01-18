rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спецслужбы Украины: политик рассказал, кто «минировал» школы Ростова

18 января 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Нельзя исключать, что в рассылке сообщений о минировании школ Ростова замешаны украинские спецслужбы. Однако этот вопрос надо тщательно расследовать, сообщил RostovGazeta политик, экс-кандидат в президенты Украины Владимир Олейник.

Он отмечает, что целью информационной составляющей в любой войне является нагнетание страха.

«Поэтому в данном случае я не исключаю, что сообщения о минировании школ Ростова могли появиться со стороны Украины», — делится мнением Владимир Олейник.

Он добавляет, что сообщения о «минировании» ростовских школ не несут никакого экономического результата. Однако в них может прослеживаться отработка возможной ситуации.

«Когда в 2014 году начался госпереворот, я получал огромное количество угроз. Телефон буквально был забит. И самое удивительное, что территориально отслеживались США, Канада, Австрия. А потом мне разъяснили, что это работает Украина», — вспоминает экс-кандидат в президенты Украины.

Собеседник подчеркивает, что с ситуацией, в которой оказались ростовские школы, надо тщательно разбираться, пресекая такое раз и навсегда.

Фото: Медиахолдинг1Mi

«Необходимо тщательное расследование. И если оно нам даст выход на созданные группы украинских спецслужб — это одно. Но нельзя и исключать, что рассылка сообщений могла быть выходкой доморощенных неадекватов», — резюмирует Владимир Олейник.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, из-за какого письма были эвакуированы дети из ростовских школ.

Материалы по теме
«Мерзнут на морозе»: учителя рассказали, как проходила эвакуация из школ РостоваБолее 50 школ эвакуировали в Ростове из-за сообщений о минировании в понедельникВ Ростове 85 школ получили сообщения о бомбах в понедельник
#Новости#Эксклюзив#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00