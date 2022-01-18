Спецслужбы Украины: политик рассказал, кто «минировал» школы Ростова

«Когда в 2014 году начался госпереворот, я получал огромное количество угроз. Телефон буквально был забит. И самое удивительное, что территориально отслеживались США, Канада, Австрия. А потом мне разъяснили, что это работает Украина», — вспоминает экс-кандидат в президенты Украины.