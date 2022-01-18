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В Ростовской области увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детей в январе

18 января 13:56
Фото: freepik/freepik.com
В Ростовской области в января выросла заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

В целом заболеваемость увеличилась почти на 30%, в том числе во всех возрастных категориях среди детей. Исключения составили только подростки.

Чаще также стали болеть жители старше 65 лет. Причиной Ковалев называет то, что люди не соблюдают меры профилактики.

Добавим, что ежедневно в регионе выявляют более 500 случаев коронавируса. Если заболеваемость продолжит расти, то ситуация может оказаться такой же, как в ноябре. Тогда пришлось вводить жесткие ограничения.

Глава областного Минздрава Юрий Кобзев уже заявил о готовности Ростовской области к пятой волне коронавируса.

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