Голубев заявил о начале пятой волны коронавируса в конце января

По его словам, нужно проводить дополнительную работу по борьбе с коронавирусом. Иначе регион столкнется с совершенно другими трудностями, это может случиться в конце января.
Губернатор отметил, что скорость распространения штамма омикрон значительно выше, чем у предыдущих, а значительный прирост заболевших ожидается уже в ближайшие 10 дней.
Добавим, что после новогодних праздников начала резко ухудшаться заболеваемость коронавирусом. Каждый день выявляют более 500 случаев заражения, всего зарегистрировали в области 200 тысяч пациентов.
Вместе с этим подтверждены 37 фактов заболевания штаммом омикрон. Малая часть пациентов была в других странах, остальные заразились в области.
Министр здравоохранения области Юрий Кобзев заявил, что в области есть все необходимое для лечения пациентов.