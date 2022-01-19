Люди в форме захватили школу на Украине рядом с Ростовской областью

Posted 19 января 2022, 06:48
Published 19 января 2022, 06:48
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
На бойцах не было знаков различия, поэтому пока непонятно, чьи интересны они представляют. Несколько человек заняли здание школы в селе рядом с городом Волноваха.
Кроме того, захвачено лесное хозяйство в селе Новогнатовка. Жалобы на незаконные действия украинских военных поступают и от местных жителей.
По словам собеседника, в операции участвовали 60 человек. Здесь же можно заметить бронетехнику.
Ранее Киев обвинили в подготовке к войне на границе с Ростовской областью. Неоднократно появлялась информация о нападении Украины на территории Донбасса.