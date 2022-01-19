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Posted 19 января 2022, 06:48

Published 19 января 2022, 06:48

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Люди в форме захватили школу на Украине рядом с Ростовской областью

Люди в форме захватили школу на Украине рядом с Ростовской областью

19 января 2022, 06:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Люди в военной форме без знаков отличия оккупировали здание образовательной организации в Донецкой народной республике, которая граничит с Ростовской областью, сообщил RostovGazeta источник, знакомый с ситуацией.

На бойцах не было знаков различия, поэтому пока непонятно, чьи интересны они представляют. Несколько человек заняли здание школы в селе рядом с городом Волноваха.

Кроме того, захвачено лесное хозяйство в селе Новогнатовка. Жалобы на незаконные действия украинских военных поступают и от местных жителей.

По словам собеседника, в операции участвовали 60 человек. Здесь же можно заметить бронетехнику.

Ранее Киев обвинили в подготовке к войне на границе с Ростовской областью. Неоднократно появлялась информация о нападении Украины на территории Донбасса.

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