Владельцы Ростовводоканала не согласились с судом в пользу британского офшора

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что полностью забрать в муниципальную собственность Ростовводоканал возможно, так как у города более 25% акций. При этом губернатор призвал не бояться того, что в состав Ростовводоканала попадут частные инвесторы. По словам Голубева, у региональной власти есть рычаги влияния на тех, кто войдет в управление. Среди инструментов - тарифы, которые устанавливает регион. Также Голубев обратил внимание на то, что если город начнет полностью управлять Ростовводоканалом, то придется его финансировать в полном объеме.