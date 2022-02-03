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Владельцы Ростовводоканала не согласились с судом в пользу британского офшора

3 февраля 10:20
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
АО «Евразийский», которое является основным собственником Ростовводоканала, намерено обжаловать решение суда по поводу смены руководства, сообщает 1rnd со ссылкой на генерального директора АО "Евразийский" Герман Вишневский.

Ранее Арбитражный суд города Москвы вынес решение в пользу иностранной компании Lareli Holdings, которая добивалась смены совета директоров ростовского водоканала. Британской фирма владеет АО «Евразийский», которому принадлежат почти 75% акций Ростовводоканала. Владельцем остальной части акций является департамент имущественно-земельных отношений города Ростов-на-Дону.

По словам Вишневского, суд вынес решение с нарушениями. В связи с этим компания готовит апелляционную жалобу.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что полностью забрать в муниципальную собственность Ростовводоканал возможно, так как у города более 25% акций. При этом губернатор призвал не бояться того, что в состав Ростовводоканала попадут частные инвесторы. По словам Голубева, у региональной власти есть рычаги влияния на тех, кто войдет в управление. Среди инструментов - тарифы, которые устанавливает регион. Также Голубев обратил внимание на то, что если город начнет полностью управлять Ростовводоканалом, то придется его финансировать в полном объеме.

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