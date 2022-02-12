Эксперты предсказали отмену QR-кодов в Ростовской области

В издании рассказали, что в условиях растущей заболеваемости пропускной режим с использованием QR-кодов потерял свой смысл. Дело в том, что нынешние штаммы коронавируса, которые многократно увеличили показатели заболеваемости, имеют ту же симптоматику, что и ОРВИ, или вовсе протекают бессимптомно. В условиях невозможности определить, кто заболел, использование QR-кодов становится полностью бессмысленным.
Член-корреспондент РАН и микробиолог Мария Лагарькова рассказала, что изначально систему вводили для стимуляции населения активно проходить процедуру по вакцинации, однако сейчас даже вакцинация потеряла ту эффективность, которую имела во время предыдущих штаммов коронавируса.
«Это мотивация, которая основана на том, что человек будет ограничен в каких-то своих действиях, если он не привьется. QR-код — стимул на уровне розги. Что делать, если люди по-другому не понимают?», — спросила микробиолог, добавив, что поддерживает систему именно из-за возможности ускорить процесс вакцинации населения.
Политолог и руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков предсказывает, что вскоре QR-коды должны отменить, так как законопроект по их внедрению сняли с обсуждений, а сама система имеет множество недостатков. Эксперт утверждает, что сейчас все чаще недобросовестные работодатели стали использовать отказ от вакцинации сотрудников как благовидный предлог для увольнения персонала, а сами QR-коды создают лишнюю и необязательную нагрузку на проверяющих в заведениях с повышенной проходимостью и местах массового скопления людей.
Сейчас специалисты считают, что в условиях растущей заболеваемости вопрос использования QR-кодов уже исчерпал себя, а потому предполагаемым сроком отмены системы считают осень 2022 года.
«Если не будет следующей волны, то я думаю, пандемия пойдет на спад политически. Все морально устали, сейчас другие есть проблемы в мире. При этом она свою задачу выполнила, к осени можно её потихонечку отменять», — считает Илья Гращенков.
Напомним, в конце января жители Ростовской области уже обращались к местному правительству, чтобы отменить QR-коды, однако приход пятой волны коронавируса сделал обсуждение вопроса об отказе от системы невозможным.