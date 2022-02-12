Эксперты предсказали отмену QR-кодов в Ростовской области

Политолог и руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков предсказывает, что вскоре QR-коды должны отменить, так как законопроект по их внедрению сняли с обсуждений, а сама система имеет множество недостатков. Эксперт утверждает, что сейчас все чаще недобросовестные работодатели стали использовать отказ от вакцинации сотрудников как благовидный предлог для увольнения персонала, а сами QR-коды создают лишнюю и необязательную нагрузку на проверяющих в заведениях с повышенной проходимостью и местах массового скопления людей.