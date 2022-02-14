Перед Днем влюбленных житель Зверево убил экс-супругу и пытался покончить с собой

Posted 14 февраля 2022, 14:03
Published 14 февраля 2022, 14:03
Modified 18 сентября 2022, 14:46
Updated 18 сентября 2022, 14:46
Убийство было совершено 12 февраля, когда житель Зверево поссорился с бывшей супругой на почве ревности. Он схватил нож и несколько раз ударил пострадавшую ножом.
«Она скончалась от полученного ранения. После этого нападавший попытался покончить с собой и был госпитализирован», — говорится в публикации.
В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.
Ранее стало известно, что в Ростове под суд пойдет ростовчанка, убившая своего приятеля одним ударом ножа.