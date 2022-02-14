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Posted 14 февраля 2022, 14:03

Published 14 февраля 2022, 14:03

Modified 18 сентября 2022, 14:46

Updated 18 сентября 2022, 14:46

Перед Днем влюбленных житель Зверево убил экс-супругу и пытался покончить с собой

Перед Днем влюбленных житель Зверево убил экс-супругу и пытался покончить с собой

14 февраля 2022, 14:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Ростовской области убил свою бывшую жену и пытался совершить суицид, сообщили в региональном УСКР.

Убийство было совершено 12 февраля, когда житель Зверево поссорился с бывшей супругой на почве ревности. Он схватил нож и несколько раз ударил пострадавшую ножом.

«Она скончалась от полученного ранения. После этого нападавший попытался покончить с собой и был госпитализирован», — говорится в публикации.

В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Ростове под суд пойдет ростовчанка, убившая своего приятеля одним ударом ножа.

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