В Ростове на Грибоедовском мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки 14 февраля

В Ростове пенсионер, проживающий в районе Театрального спуска, открыл стрельбу из окна своей квартиры в работающих строителей. Информация о пострадавших не поступала.
Пенсионера задержали спустя несколько часов, по сообщениям очевидцев в соцсетях, им оказался бывший генерал-лейтенант армии СССР. Сейчас пожилого мужчину доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего и дачи объяснений. Ростовчанин выступал против строительства высотки вплотную к своему дому, потому что она преграждала парковку и пожарный въезд.
Речь может идти о строительстве дома на Чувашском переулке, 13/132, о котором корреспондент RostovGazeta писал в начале декабря. Тогда жильцы соседнего дома были шокированы, что рядом с их зданием построят жилую высотку, рассчитанную на 208 квартир, офисы и подземный паркинг.
Ранее ростовчане назвали студента, заявившего о планах устроить стрельбу в ВУЗе, опасным для общества.