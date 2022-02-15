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В Ростове на Грибоедовском мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки 14 февраля

15 февраля 07:17
Фото: Pexels.com
В Ростове в частном секторе за Театральной площадью задержали пожилого мужчину, который выстрелил в строителей из окна своего дома, передает портал Donday.

В Ростове пенсионер, проживающий в районе Театрального спуска, открыл стрельбу из окна своей квартиры в работающих строителей. Информация о пострадавших не поступала.

Пенсионера задержали спустя несколько часов, по сообщениям очевидцев в соцсетях, им оказался бывший генерал-лейтенант армии СССР. Сейчас пожилого мужчину доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего и дачи объяснений. Ростовчанин выступал против строительства высотки вплотную к своему дому, потому что она преграждала парковку и пожарный въезд.

Речь может идти о строительстве дома на Чувашском переулке, 13/132, о котором корреспондент RostovGazeta писал в начале декабря. Тогда жильцы соседнего дома были шокированы, что рядом с их зданием построят жилую высотку, рассчитанную на 208 квартир, офисы и подземный паркинг.

Ранее ростовчане назвали студента, заявившего о планах устроить стрельбу в ВУЗе, опасным для общества.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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