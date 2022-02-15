В Ростове на Грибоедовском мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки 14 февраля

Пенсионера задержали спустя несколько часов, по сообщениям очевидцев в соцсетях, им оказался бывший генерал-лейтенант армии СССР. Сейчас пожилого мужчину доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего и дачи объяснений. Ростовчанин выступал против строительства высотки вплотную к своему дому, потому что она преграждала парковку и пожарный въезд.