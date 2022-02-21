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Posted 21 февраля 2022, 11:40

Published 21 февраля 2022, 11:40

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Власти Ростовской области проанализируют рынок труда для поиска вакансий беженцам

Власти Ростовской области проанализируют рынок труда для поиска вакансий беженцам

21 февраля 2022, 11:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Правительство Ростовской области проведут анализ рынка труда для подбора вакансий жителям Донецкой и Луганской республик, информацией об этом поделилась пресс-служба государственной власти.

Сообщается, что для осуществления одного из гарантированных прав беженцев губернатор Ростовской области Василий Голубев отдал распоряжение об анализе рынка вакансий, а также профессионального состава жителей ЛДНР, чтобы предложить им трудоустройство в организациях региона.

Известно, что в ближайшие дни ведомства Ростовской области проведут мониторинг профессиональной принадлежности новоприбывших, в частности власти заинтересованы предложить беженцам вакансии врачей и учителей, которые являются специальностями, испытывающими острый недостаток кадров.

Ранее в Ростовской области объявили, что за последние 24 часа в регион прибыли более 21 тысячи беженцев. Это связано с активным боевыми действиями на территории Донбасса, которые продолжаются в течение последних трех суток с пятницы, 18 февраля.

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