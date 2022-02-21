Занятия с детьми беженцев организовали в ПВР Ростовской области

Posted 21 февраля 2022, 11:20
Published 21 февраля 2022, 11:20
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Для несовершеннолетних подготовлены комнаты для занятий. Им выдали письменные принадлежности и все необходимое для рисования.
Волонтеры-педагоги проводят с детьми занятия. Никиточкин, который недавно посетил ПВР в Шахтах рассказал, что там для маленьких детей провели культурное мероприятие.
Ранее в Ростовской области стартовал прием волонтеров для оказания помощи беженцам с Донбасса. Помощь ростовчан требуется по следующим направлениям деятельности: детский аниматор, психолог, помощник по хозяйству. Также нужны волонтеры, которые будут помогать работникам медицинской службы.
Поскольку среди беженцев немалая часть - это дети, то с ними нужно проводить занятия. Поэтому очень нужна помощь со стороны педагогов.