Занятия с детьми беженцев организовали в ПВР Ростовской области

С детьми, которые прибыли с ДНР и ЛНР, в Ростовскую область организовали занятия в пунктах временного размещения (ПВР), сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по молодежной политике региона Александра Никиточкина.

Для несовершеннолетних подготовлены комнаты для занятий. Им выдали письменные принадлежности и все необходимое для рисования. Волонтеры-педагоги проводят с детьми занятия. Никиточкин, который недавно посетил ПВР в Шахтах рассказал, что там для маленьких детей провели культурное мероприятие. Ранее в Ростовской области стартовал прием волонтеров для оказания помощи беженцам с Донбасса. Помощь ростовчан требуется по следующим направлениям деятельности: детский аниматор, психолог, помощник по хозяйству. Также нужны волонтеры, которые будут помогать работникам медицинской службы. Поскольку среди беженцев немалая часть - это дети, то с ними нужно проводить занятия. Поэтому очень нужна помощь со стороны педагогов. Материалы по теме Как обживаются в Ростовской области беженцы с Донбасса и в каких условиях они живут