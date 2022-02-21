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Posted 21 февраля 2022, 11:20

Published 21 февраля 2022, 11:20

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Занятия с детьми беженцев организовали в ПВР Ростовской области

Занятия с детьми беженцев организовали в ПВР Ростовской области

21 февраля 2022, 11:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
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С детьми, которые прибыли с ДНР и ЛНР, в Ростовскую область организовали занятия в пунктах временного размещения (ПВР), сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по молодежной политике региона Александра Никиточкина.

Для несовершеннолетних подготовлены комнаты для занятий. Им выдали письменные принадлежности и все необходимое для рисования.

Волонтеры-педагоги проводят с детьми занятия. Никиточкин, который недавно посетил ПВР в Шахтах рассказал, что там для маленьких детей провели культурное мероприятие.

Ранее в Ростовской области стартовал прием волонтеров для оказания помощи беженцам с Донбасса. Помощь ростовчан требуется по следующим направлениям деятельности: детский аниматор, психолог, помощник по хозяйству. Также нужны волонтеры, которые будут помогать работникам медицинской службы.

Поскольку среди беженцев немалая часть - это дети, то с ними нужно проводить занятия. Поэтому очень нужна помощь со стороны педагогов.

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