Корреспондент RostovGazetа рассказал, как в Луганске относятся к мобилизации

Многих мужчин забрали в пункты мобилизации прямо с улицы. В Луганске уже три дня военные патрулируют улицы, проверяя у мужчин документы. Если есть паспорт и человек военнообязанный — вручают повестку, если нет документов — забирают до выяснения обстоятельств.
Мужчины в основном настроены умеренно позитивно: «Надо, значит надо», «настало время решить вопрос с Украиной раз и навсегда», «пойду защищать свой дом, если того требует ситуация».
В паблике «Папы Луганска» организован чат, в котором призывники делятся опытом и советами — что брать с собой, на что настраиваться, как проходит обучение и т. д.
С учётом дискуссии о границах республик Донбасса, вполне возможно, что в ближайшие дни мы станем свидетелями операции по восстановлению территориальной целостности республик.
Ранее стало известно, что в ЛНР повестки на воинскую службу приходят на предприятия. Постоянно растет число тех, кто добровольно хочет пополнить ряды армии республики.