Корреспондент RostovGazetа рассказал, как в Луганске относятся к мобилизации

Многих мужчин забрали в пункты мобилизации прямо с улицы. В Луганске уже три дня военные патрулируют улицы, проверяя у мужчин документы. Если есть паспорт и человек военнообязанный — вручают повестку, если нет документов — забирают до выяснения обстоятельств.