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Корреспондент RostovGazetа рассказал, как в Луганске относятся к мобилизации

22 февраля 19:57
Фото: pixabay.com
Отношение жителей Луганска к мобилизации разнится. Больше всего недовольных среди жён и матерей, которые опасаются худшего сценария развития ситуации, сообщает собственный корреспондент RostovGazeta в ЛНР.

Многих мужчин забрали в пункты мобилизации прямо с улицы. В Луганске уже три дня военные патрулируют улицы, проверяя у мужчин документы. Если есть паспорт и человек военнообязанный — вручают повестку, если нет документов — забирают до выяснения обстоятельств.

Мужчины в основном настроены умеренно позитивно: «Надо, значит надо», «настало время решить вопрос с Украиной раз и навсегда», «пойду защищать свой дом, если того требует ситуация».

В паблике «Папы Луганска» организован чат, в котором призывники делятся опытом и советами — что брать с собой, на что настраиваться, как проходит обучение и т. д.

С учётом дискуссии о границах республик Донбасса, вполне возможно, что в ближайшие дни мы станем свидетелями операции по восстановлению территориальной целостности республик.

Ранее стало известно, что в ЛНР повестки на воинскую службу приходят на предприятия. Постоянно растет число тех, кто добровольно хочет пополнить ряды армии республики.

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