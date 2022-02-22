Слухи об изменении времени комендантского часа опровергли в ЛНР

Он призвал людей не поддаваться панике и не верить слухам, которые появляются в Интернете. По его словам, комендантский час будет действовать с 23.00 до 04.00.
«Следует доверять информации из официальных источников», — уточнил Пасечник.
Ранее глава ДНР и ЛНР заявили, что существует угроза начала войны со стороны Украины. Местных жителей попросили уехать в Россию в целях безопасности, но согласились не все.
В Ростовской области, куда приезжают людей, создали пункты временного размещения. Для них есть еда, одежда и медикаменты.