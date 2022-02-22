Песков: «Решение о вводе войск в ЛДНР будут принимать президент и главы республик»

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Россия официально признала независимый статус Донецкой и Луганской народных республик, что привело к подписанию соглашений о дружбе и сотрудничестве с главами ЛДНР.
После этого россиян, жителей ЛДНР и мировое сообщество в целом стал волновать вопрос о том, собирается ли правительство Российской Федерации вводить свои войска на территории республик, чтобы помочь с защитой местного населения.
Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил, что решение пока не приняли, по крайней мере, он сам не располагает подобной информацией.
«Решение о вводе российских сил в ДНР и ЛНР будут принимать президент России и главы республик, исходя из целесообразности, по ситуации», — ответил Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.
Не исключено, что такая мера действительно будет необходимой, так как в минувшие сутки 21 февраля киевское правительство заявило о готовности к вводу военного положения.
Ранее RostovGazeta подготовили материал о том, какие последствия ждут Россию и Ростовскую область после признания суверенитета Луганской и Донецкой народных республик.