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Песков: «Решение о вводе войск в ЛДНР будут принимать президент и главы республик»

22 февраля 11:49
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока решение о вводе сил Российской Федерации в ЛДНР не было принято, об этом сообщили в ходе брифинга с прессой.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Россия официально признала независимый статус Донецкой и Луганской народных республик, что привело к подписанию соглашений о дружбе и сотрудничестве с главами ЛДНР.

После этого россиян, жителей ЛДНР и мировое сообщество в целом стал волновать вопрос о том, собирается ли правительство Российской Федерации вводить свои войска на территории республик, чтобы помочь с защитой местного населения.

Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил, что решение пока не приняли, по крайней мере, он сам не располагает подобной информацией.

«Решение о вводе российских сил в ДНР и ЛНР будут принимать президент России и главы республик, исходя из целесообразности, по ситуации», — ответил Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Не исключено, что такая мера действительно будет необходимой, так как в минувшие сутки 21 февраля киевское правительство заявило о готовности к вводу военного положения.

Ранее RostovGazeta подготовили материал о том, какие последствия ждут Россию и Ростовскую область после признания суверенитета Луганской и Донецкой народных республик.

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