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Posted 10 апреля 2022, 13:44

Published 10 апреля 2022, 13:44

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Националисты взяли в заложники экипажи двух иностранных судов в порту Мариуполя

Националисты взяли в заложники экипажи двух иностранных судов в порту Мариуполя

10 апреля 2022, 13:44
Фото: 1MI.
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
В порту Мариуполя члены нацбатальона «Азов»*, запрещенного на территории РФ, захватили два иностранных корабля с экипажами, сообщается в теллеграм-канале «Народная милиция ДНР».

По имеющейся информации, представители нацформирования во время отступления взяли в плен судна «Царевна» и «Леди Аугуста». Они отстреливаются от сил ДНР и России с палуб судов из различного оружия.

О том, в каком состоянии находятся члены экипажей захваченных кораблей, данных нет. Для освобождения иностранных моряков делается все возможное.

Ранее ВСУ попытались эвакуировать главарей нацформирований на сухогрузе «Апачи». Попытка пройти под прикрытием других судов не увенчалась успехом.

* Признан в России экстремистским и запрещен.

#Анна Смирнова#Политика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Донбасс#ДНР#ЛНР#Эвакуация
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