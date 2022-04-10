Националисты взяли в заложники экипажи двух иностранных судов в порту Мариуполя

Posted 10 апреля 2022, 13:44
Published 10 апреля 2022, 13:44
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
По имеющейся информации, представители нацформирования во время отступления взяли в плен судна «Царевна» и «Леди Аугуста». Они отстреливаются от сил ДНР и России с палуб судов из различного оружия.
О том, в каком состоянии находятся члены экипажей захваченных кораблей, данных нет. Для освобождения иностранных моряков делается все возможное.
Ранее ВСУ попытались эвакуировать главарей нацформирований на сухогрузе «Апачи». Попытка пройти под прикрытием других судов не увенчалась успехом.
* Признан в России экстремистским и запрещен.