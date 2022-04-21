Ростовчане не смогут забрать покупки из-за пожара в пункте выдачи Wildberries

Posted 21 апреля 2022, 13:14
Published 21 апреля 2022, 13:14
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
Сотрудники пресс-службы рассказали, что в четверг, 21 апреля, в 13.18 мск поступило сообщение о пожаре в здании по адресу переулок Братский, 35. Очаг пожара возник на первом этаже жилого дома в пункте выдачи Wildberries, охватив около 20 квадратных метров.
Из жилого дома пришлось эвакуировать 15 человек, однако по предварительной информации никто не погиб и не был ранен. Спустя час пожар был ликвидирован силами девяти единиц спецтехники и почти 30 сотрудников экстренных служб.
Напомним, через неделю с 28 апреля на всей территории Ростовской области начнет действовать особый противопожарный режим, который будет регулировать правила обращения с огнем до середины октября.
Диана Троянская