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Posted 21 апреля 2022, 13:14

Published 21 апреля 2022, 13:14

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Ростовчане не смогут забрать покупки из-за пожара в пункте выдачи Wildberries

Ростовчане не смогут забрать покупки из-за пожара в пункте выдачи Wildberries

21 апреля 2022, 13:14
Фото: 1MI.
Жители Ленинского района Ростова не смогут забрать свои заказы из-за пожара в пункте выдачи Wildberries в переулке Братском, о происшествии сообщили в УМЧС Ростовской области.

Сотрудники пресс-службы рассказали, что в четверг, 21 апреля, в 13.18 мск поступило сообщение о пожаре в здании по адресу переулок Братский, 35. Очаг пожара возник на первом этаже жилого дома в пункте выдачи Wildberries, охватив около 20 квадратных метров.

Из жилого дома пришлось эвакуировать 15 человек, однако по предварительной информации никто не погиб и не был ранен. Спустя час пожар был ликвидирован силами девяти единиц спецтехники и почти 30 сотрудников экстренных служб.

Напомним, через неделю с 28 апреля на всей территории Ростовской области начнет действовать особый противопожарный режим, который будет регулировать правила обращения с огнем до середины октября.

Диана Троянская

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