Гордума в Ростове отклонила предложение об изменении правил захоронения военных

Ранее городские власти Ростова опубликовали проект постановления, устанавливающий нормы погребения военнослужащих, которые погибли во время спецоперации на Украине. В частности в документе указаны стандарты для могил в секторе Мужества Аллеи Героев на территории Северного кладбища (не более 2,3 метра на 1,5 метра).