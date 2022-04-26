Гордума в Ростове отклонила предложение об изменении правил захоронения военных

По сообщениям СМИ, глава постоянной думской комиссии по ЖКХ и строительству Дмитрий Олейников сообщил, что предложенные властями города нормы не совпадают с тем, что прописано в федеральном законодательстве.
Дело заключается в том, что новые предложения подразумевают одиночные захоронения. Однако, по закону, тела военных могут захоронить вместе с их близкими родными.
Возможно, в связи с этим проект постановления, предложенный ранее, не будут выносить на рассмотрение. Информация уточняется.
Ранее городские власти Ростова опубликовали проект постановления, устанавливающий нормы погребения военнослужащих, которые погибли во время спецоперации на Украине. В частности в документе указаны стандарты для могил в секторе Мужества Аллеи Героев на территории Северного кладбища (не более 2,3 метра на 1,5 метра).
Алиса Смирнова