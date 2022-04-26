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Гордума в Ростове отклонила предложение об изменении правил захоронения военных

26 апреля 10:04
Фото: Министерство обороны РФ
В Гордуме Ростова-на-Дону не будут рассматривать вопрос, связанный с нормами погребения тел военнослужащих, которые погибли во время спецоперации на Украине. Данный вопрос был вынесен на рассмотрение 11-го заседания Гордумы.

По сообщениям СМИ, глава постоянной думской комиссии по ЖКХ и строительству Дмитрий Олейников сообщил, что предложенные властями города нормы не совпадают с тем, что прописано в федеральном законодательстве.

Дело заключается в том, что новые предложения подразумевают одиночные захоронения. Однако, по закону, тела военных могут захоронить вместе с их близкими родными.

Возможно, в связи с этим проект постановления, предложенный ранее, не будут выносить на рассмотрение. Информация уточняется.

Ранее городские власти Ростова опубликовали проект постановления, устанавливающий нормы погребения военнослужащих, которые погибли во время спецоперации на Украине. В частности в документе указаны стандарты для могил в секторе Мужества Аллеи Героев на территории Северного кладбища (не более 2,3 метра на 1,5 метра).

Алиса Смирнова

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