Лазерное шоу покажут ростовчанам на фасаде театра имени Максима Горького 9 мая

Сам показ начнется в понедельник, 9 мая, в 21.40 мск, а фильм будут проецировать на фасад здания театра, который станет главным героем показа. В фильме жителям расскажут историю создания театра имени Максима Горького, а также покажут его путь от завершения строительства в 1935 году до наших дней.