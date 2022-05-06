rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лазерное шоу покажут ростовчанам на фасаде театра имени Максима Горького 9 мая

6 мая 11:12
Фото: Правительство Ростовской области
Вечером понедельника, 9 мая, для ростовчан проведут показ лазерного семиминутного фильма на фасаде здания театра имени Максима Горького, об этом сообщили в администрации города.

Глава управления культуры города Яна Пилявская рассказала, что впервые за годы празднования годовщины Победы для ростовчан проведут показ лазерного фильма.

Сам показ начнется в понедельник, 9 мая, в 21.40 мск, а фильм будут проецировать на фасад здания театра, который станет главным героем показа. В фильме жителям расскажут историю создания театра имени Максима Горького, а также покажут его путь от завершения строительства в 1935 году до наших дней.

Основная часть сюжета будет посвящена периоду военных лет и восстановлению города после Великой Отечественной войны.

Фото: Правительство Ростовской области

Ранее ростовчан и жителям других городов Ростовской области рассказали, какая погода будет в их населенных пунктах 9 мая.

Материалы по теме
Фестиваль красок и танцы: какие мероприятия подготовили ростовские парки к 1 маяРостовчанам рассказали, как пройдет шествие «Бессмертный полк» 9 маяВ Ростове и в области ожидается дождливая и прохладная погода днем с 7 по 9 мая
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00