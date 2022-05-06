Лазерное шоу покажут ростовчанам на фасаде театра имени Максима Горького 9 мая

Глава управления культуры города Яна Пилявская рассказала, что впервые за годы празднования годовщины Победы для ростовчан проведут показ лазерного фильма.
Сам показ начнется в понедельник, 9 мая, в 21.40 мск, а фильм будут проецировать на фасад здания театра, который станет главным героем показа. В фильме жителям расскажут историю создания театра имени Максима Горького, а также покажут его путь от завершения строительства в 1935 году до наших дней.
Основная часть сюжета будет посвящена периоду военных лет и восстановлению города после Великой Отечественной войны.
Ранее ростовчан и жителям других городов Ростовской области рассказали, какая погода будет в их населенных пунктах 9 мая.