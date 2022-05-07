Спикер Госдумы Володин призвал власти США ответить за военные преступления на Украине

Такое предложение Володин сделал после того, как американский президент Джо Байден, по его мнению, по сути признался в поставке Киеву не только вооружения, но и разведданных. Речь идет о недавнем разговоре лидера США с членами разведки и оборонного ведомства, в котором Байден назвал "контрпродуктивными" сообщения средств массовой информации об обмене разведданными с киевским режимом.