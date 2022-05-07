Спикер Госдумы Володин призвал власти США ответить за военные преступления на Украине

Posted 7 мая 2022, 14:17
Published 7 мая 2022, 14:17
Modified 1 октября, 14:06
Updated 1 октября, 14:06
Такое предложение Володин сделал после того, как американский президент Джо Байден, по его мнению, по сути признался в поставке Киеву не только вооружения, но и разведданных. Речь идет о недавнем разговоре лидера США с членами разведки и оборонного ведомства, в котором Байден назвал "контрпродуктивными" сообщения средств массовой информации об обмене разведданными с киевским режимом.
Володин также сообщил, что с 2014 года на украинской территории свою деятельность развернули зарубежные советники и инструкторы. А сейчас руководство США напрямую координирует ход боевых операций на Украине.
Ранее пленный британский инструктор рассказал, что иностранные наемники на Украине пытают российских военных, чтобы удовлетворить свои садистские наклонности. Они пытают всех, кто отстаивает российскую позицию.
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