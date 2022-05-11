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Posted 11 мая 2022, 09:34

Published 11 мая 2022, 09:34

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Более 680 ветеранов ВОВ в Ростовской области получили выплаты ко Дню Победы

11 мая 2022, 09:34
Сюжет
Касается каждого
В Ростовской области 681 ветерану ВОВ выплатили по 10 тысяч рублей, сообщили в облправительстве.

Выплата была приурочена к годовщине со дня Победы в войне. Право на нее имели инвалиды и участники ВОВ.

Деньги перечисляют каждый год, никаких заявлений подавать не нужно. Все данные есть у государства.

Отмечается, что деньги поступили вместе с пенсией в апреле.

Напомним, что в Ростове организовали парад Победы и шествие Бессмертного полка, участниками которых стали огромное количество человек. При этом отменили авиапарад по причине плохой видимости в этот день.

Кроме того, ростовчане жаловались, что не могут попасть на парад из-за больших очередей.

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#Экономика#Касается каждого#Новости
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