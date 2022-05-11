Более 680 ветеранов ВОВ в Ростовской области получили выплаты ко Дню Победы

Posted 11 мая 2022, 09:34
Published 11 мая 2022, 09:34
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Выплата была приурочена к годовщине со дня Победы в войне. Право на нее имели инвалиды и участники ВОВ.
Деньги перечисляют каждый год, никаких заявлений подавать не нужно. Все данные есть у государства.
Отмечается, что деньги поступили вместе с пенсией в апреле.
Напомним, что в Ростове организовали парад Победы и шествие Бессмертного полка, участниками которых стали огромное количество человек. При этом отменили авиапарад по причине плохой видимости в этот день.
Кроме того, ростовчане жаловались, что не могут попасть на парад из-за больших очередей.