Какие выплаты получат ветераны к 9 Мая в Ростовской области

Так, единовременную выплату ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях в 1941-1945 годах, а также военнослужащие, в том числе уволенные в запас, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входящих в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев. Размер выплат составит 10 тысяч рублей.