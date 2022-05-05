Какие выплаты получат ветераны к 9 Мая в Ростовской области

Posted 5 мая 2022, 17:12
Published 5 мая 2022, 17:12
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
В 2022 году в регионе на празднование 9 Мая было выделено 15 миллионов рублей. На эти средства будут организованы фуршет, закуплены цветы, проведены областные праздничные мероприятия. Однако самой большой статьей расходов станут выплаты ветеранам.
Так, единовременную выплату ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях в 1941-1945 годах, а также военнослужащие, в том числе уволенные в запас, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входящих в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев. Размер выплат составит 10 тысяч рублей.
Выплаты будет перечислять Пенсионный фонд России. В стране по 10 000 рублей до 9 мая получат в 2022 году 20 320 ветеранов. В Ростове, по данным соцзащиты, проживают 176 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в военных действиях.
Также со 2 по 7 мая почтальоны вручат ветеранам войны, проживающим в Ростовской области, персональные поздравления, подписанные президентом России Владимиром Путиным.
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