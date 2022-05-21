В 11 странах мира выявили уже 80 зараженных оспой обезьян

Специалисты объяснили, что это инфекционное заболевание может встречаться лишь у некоторых представителей фауны в отдельных регионах мира, что вполне может спровоцировать вспышку эпидемии у местных жителей и туристов. Тем не менее последние вспышки являются нетипичными, поскольку были обнаружены в странах, где нет видов животных-переносчиков инфекции.