В 11 странах мира выявили уже 80 зараженных оспой обезьян

Всемирная организация здравоохранения объявила, что в мае факты заражения оспой обезьян подтвердили у 80 человек, проживающих в 11 странах мира, где эта болезнь не входит в группу эндемичных заболеваний. При этом в отношении 50 случаев уже начали расследование.
Специалисты объяснили, что это инфекционное заболевание может встречаться лишь у некоторых представителей фауны в отдельных регионах мира, что вполне может спровоцировать вспышку эпидемии у местных жителей и туристов. Тем не менее последние вспышки являются нетипичными, поскольку были обнаружены в странах, где нет видов животных-переносчиков инфекции.
Эксперты ВОЗ объявили, что усилят эпидемиологической надзор за болезнью, чтобы подготовить рекомендации по лечению жителей и гостей регионов, где была зафиксирована оспа.
В издании добавили, что на территории Дубая уже введен режим санитарной тревоги. А интересным фактом оказалось то, что из девяти ранее выявленных случаев подтвержденного заболевания шесть носителей болезни имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию.