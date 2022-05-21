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В 11 странах мира выявили уже 80 зараженных оспой обезьян

21 мая 13:12
Фото: pixabay.com
Во второй декаде мая оспу обезьян подтвердили у 80 жителей 11 стран мира, об этом рассказал портал «Новые Известия».

Всемирная организация здравоохранения объявила, что в мае факты заражения оспой обезьян подтвердили у 80 человек, проживающих в 11 странах мира, где эта болезнь не входит в группу эндемичных заболеваний. При этом в отношении 50 случаев уже начали расследование.

Специалисты объяснили, что это инфекционное заболевание может встречаться лишь у некоторых представителей фауны в отдельных регионах мира, что вполне может спровоцировать вспышку эпидемии у местных жителей и туристов. Тем не менее последние вспышки являются нетипичными, поскольку были обнаружены в странах, где нет видов животных-переносчиков инфекции.

Эксперты ВОЗ объявили, что усилят эпидемиологической надзор за болезнью, чтобы подготовить рекомендации по лечению жителей и гостей регионов, где была зафиксирована оспа.

В издании добавили, что на территории Дубая уже введен режим санитарной тревоги. А интересным фактом оказалось то, что из девяти ранее выявленных случаев подтвержденного заболевания шесть носителей болезни имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Ранее стало известно, в каких именно странах фиксировали случаи заражения оспой обезьян.

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