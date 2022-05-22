В Ростове заведующая детского сада за 2021 год заработала 20 млн рублей

В 2021 году Холодюк удалось заработать 20,8 миллиона рублей, что больше заработка губернатора региона Василия Голубева. У сотрудницы есть земельные участки и дом.
Супругу удалось добавить в семейный бюджет 4,4 миллиона рублей. У него есть квартира и два дома.
Добавим, что семья владеет несколькими машинами, в том числе Hyundai Tucson, Kia Sorento, Mitsubishi.
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