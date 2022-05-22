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В Ростове заведующая детского сада за 2021 год заработала 20 млн рублей

22 мая 06:50
Фото: pixabay
Годовой доход заведующей детсадом № 243 в поселке Орджоникидзе Ростова Ольги Холодюк превысил 20 миллионов рублей, заявили в мэрии.

В 2021 году Холодюк удалось заработать 20,8 миллиона рублей, что больше заработка губернатора региона Василия Голубева. У сотрудницы есть земельные участки и дом.

Супругу удалось добавить в семейный бюджет 4,4 миллиона рублей. У него есть квартира и два дома.

Добавим, что семья владеет несколькими машинами, в том числе Hyundai Tucson, Kia Sorento, Mitsubishi.

Читайте также о том, сколько зарабатывают депутаты в донском регионе и чем они владеют. При этом, согласно статистике, в 2021 году в регионе за чертой бедности оказались 502,1 тысячи жителей.

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