Журналист прокомментировал исключение активиста Ларина из Общественной палаты Ростова

Хорошилов отмечает, что хотя последние дни медиасообщество Ростова освещало тему исключения активиста Николая Ларина из городской Общественной палаты, официально никто не мог подтвердить этот факт. Разве что имя Ларина исчезло из списка представителей Палаты. Тем не менее СМИ утверждали, что такое решение было принято в середине мая.
«Но в Уставе Палаты не предусмотрена процедура отзыва общественника. Кто его может отозвать? Это же невозможно, — убежден Игорь Хорошилов. — Мне кажется, власти просто занимаются ерундой. Ведь что бы сейчас не произошло с Лариным, все же поймут, почему так произошло».
Журналист добавляет, что не смог дозвониться в Общественную палату — два дня телефон был постоянно занят.
«Я хотел попросить официальный документ об отзыве общественника, чтобы понять, где и какие нарушения были обнаружены», — отмечает Игорь Хорошилов.
Корреспонденту RostovGazeta в Общественной палате пояснили, что постановление об отзыве из ОП, Николай Ларин получит сегодня. И что случаи отзыва общественника из Палаты предусмотрены Положением организации.
«Та сторона, которая направляет общественника, может его и отозвать», — подчеркнули в Общественной палате.
Напомним, что ранее активист сообщил RostovGazeta, что ларьки на остановке 1-ой Конной Армии в Ростове, вызвали вопросы при проверке законности их установки.