Журналист прокомментировал исключение активиста Ларина из Общественной палаты Ростова

«Но в Уставе Палаты не предусмотрена процедура отзыва общественника. Кто его может отозвать? Это же невозможно, — убежден Игорь Хорошилов. — Мне кажется, власти просто занимаются ерундой. Ведь что бы сейчас не произошло с Лариным, все же поймут, почему так произошло».