Анатолий Вассерман назвал Украину террористическим государством

По мнению Вассермана, «террористическая группировка», оккупировавшая Украину, делает все возможное для того, чтобы препятствовать любым антитеррористическим силам. Поэтому, дескать, нет ничего удивительного в том, что в Ростовской области задержали националиста, который завербовал в запрещенные в России экстремистские организации 800 человек. Наемники должны были участвовать в подготовке диверсий в учебных заведениях.
«Удивляться надо не тому, что в Ростовской области задержали вербовщика, а тому, что ему удалось действовать так долго и размашисто, прежде, чем его заметили. Но это и понятно почему. Очевидно, недооценили опасность, исходящую от террористической группировки Украины», — отмечает Анатолий Вассерман.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в качестве основного способа для вербовки людей используются социальные сети. Именно в них люди размещают максимально возможную информацию о себе. В центре внимания вербовщиков, преимущественно, находятся молодые люди, недовольные жизнью. Их легко переубедить в том, что личная проблема возникла из-за внешних факторов. Из-за тех, в которых заинтересован вербовщик.