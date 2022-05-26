Анатолий Вассерман назвал Украину террористическим государством

«Удивляться надо не тому, что в Ростовской области задержали вербовщика, а тому, что ему удалось действовать так долго и размашисто, прежде, чем его заметили. Но это и понятно почему. Очевидно, недооценили опасность, исходящую от террористической группировки Украины», — отмечает Анатолий Вассерман.