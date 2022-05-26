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Анатолий Вассерман назвал Украину террористическим государством

26 мая 07:12
Фото: duma.gov.ru
Вербовать преступников удается достаточно часто. Тем более сейчас, когда под боком у Ростовской области, на Украине, «существует террористическая группировка размером с целое государство», сообщил RostovGazeta депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По мнению Вассермана, «террористическая группировка», оккупировавшая Украину, делает все возможное для того, чтобы препятствовать любым антитеррористическим силам. Поэтому, дескать, нет ничего удивительного в том, что в Ростовской области задержали националиста, который завербовал в запрещенные в России экстремистские организации 800 человек. Наемники должны были участвовать в подготовке диверсий в учебных заведениях.

«Удивляться надо не тому, что в Ростовской области задержали вербовщика, а тому, что ему удалось действовать так долго и размашисто, прежде, чем его заметили. Но это и понятно почему. Очевидно, недооценили опасность, исходящую от террористической группировки Украины», — отмечает Анатолий Вассерман.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в качестве основного способа для вербовки людей используются социальные сети. Именно в них люди размещают максимально возможную информацию о себе. В центре внимания вербовщиков, преимущественно, находятся молодые люди, недовольные жизнью. Их легко переубедить в том, что личная проблема возникла из-за внешних факторов. Из-за тех, в которых заинтересован вербовщик.

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