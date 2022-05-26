Неизвестные сливают канализацию в Таганрогский залив на пляже в Петрушино

Напомним, что пляж в поселке Петрушино Неклиновского района всегда считался благоустроенным местом отдыха в Ростовской области. Завсегдатаи отмечают, что пару лет назад здесь стояли даже шезлонги. Рядом с пляжем расположены домики для проживания отдыхающих. И все, кто приезжал отдохнуть на пляж в Петрушино, оставляли лишь восторженные отзывы.