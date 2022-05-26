Неизвестные сливают канализацию в Таганрогский залив на пляже в Петрушино

Они рассказали, что слив канализации в Таганрогский залив обнаружили во время прогулки по песчаному пляжу в поселке Петрушино.
«Мы увидели трубу, из которой прямо в море льет черная жижа с характерным, отвратительным запахом. Представляете, какой ужас? Это же пляж для отдыха. Здесь летом много отдыхающих, люди купаются и загорают, многие с детьми», - возмутились жители Таганрога.
В отзывах соцсетей люди отмечают, что черная жижа в Тагарогский залив в поселке Петрушино течет уже три дня, а за месяц - это уже третий сброс.
Напомним, что пляж в поселке Петрушино Неклиновского района всегда считался благоустроенным местом отдыха в Ростовской области. Завсегдатаи отмечают, что пару лет назад здесь стояли даже шезлонги. Рядом с пляжем расположены домики для проживания отдыхающих. И все, кто приезжал отдохнуть на пляж в Петрушино, оставляли лишь восторженные отзывы.
Ранее RostovGazeta сообщала, как строительный мусор после ремонта больницы свалили в степи Чертковского района.