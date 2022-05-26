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Ростовчанам рассказали, когда наступит летняя погода с жарой 32 градуса

26 мая 05:35
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в конце мая ожидается летняя и жаркая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг, 26 мая, температура составит 24 градуса и будет облачно. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

В пятницу сложится такая же погода, но пройдут дожди. После этого температура в городе начнет расти.

В воскресенье потеплеет до 29 градусов, с а понедельника начнется жара с температурой 32 градуса. Такая погода будет сохраняться все начало недели.

Ранее сильный ветер в регионе доставил неприятностей местным жителям. Он стал причиной подъема уровня воды в реке Дон и подтопления территорий. Всего затопило более 140 дворов.

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