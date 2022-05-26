Ростовчанам рассказали, когда наступит летняя погода с жарой 32 градуса

В четверг, 26 мая, температура составит 24 градуса и будет облачно. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
В пятницу сложится такая же погода, но пройдут дожди. После этого температура в городе начнет расти.
В воскресенье потеплеет до 29 градусов, с а понедельника начнется жара с температурой 32 градуса. Такая погода будет сохраняться все начало недели.
Ранее сильный ветер в регионе доставил неприятностей местным жителям. Он стал причиной подъема уровня воды в реке Дон и подтопления территорий. Всего затопило более 140 дворов.