rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области опровергли информацию о вооруженных бунтах в ЛДНР

30 мая 16:57
Фото: ens.mil.ru
В Ростовской области опровергли информацию украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщившей о вооруженных бунтах в ЛДНР, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».

Украинский омбудсмен Людмила Денисова стала источником ложной информации о вооруженных бунтах на территории Луганска и Донецка. Женщина рассказала, что мобилизованные военнослужащие ЛДНР решили стали инициаторами перестрелки с российскими военными.

Однако официальные источники информации в ЛДНР не сообщали ни об одном подобном инциденте.

Вместе с этим отмечается, что Денисова и раньше занималась распространением дезинформации. Ранее женщина заявляла, что военнопленным вводят препараты, лишающие их сознания и стирающие память, после чего пленников заставляют изучать не только историю российской государственной символики, но и гимн.

Ранее опровержение получила информация о концлагерях для беженцев.

Материалы по теме
Информацию о концлагерях для беженцев опровергли в Ростовской областиВласти в Ростове опровергли заявления о севшей на кислоту пассажирке в автобусеПолиция опровергла информацию об избиении украинцами жителей Таганрога
#Новости#ЛНР#Донбасс#Эвакуация мирных жителей Донбасса#Беженцы с Донбасса#Спецоперация#ДНР#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Анастасия Тихая#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00