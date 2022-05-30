В Ростовской области опровергли информацию о вооруженных бунтах в ЛДНР

Вместе с этим отмечается, что Денисова и раньше занималась распространением дезинформации. Ранее женщина заявляла, что военнопленным вводят препараты, лишающие их сознания и стирающие память, после чего пленников заставляют изучать не только историю российской государственной символики, но и гимн.