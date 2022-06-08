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Posted 8 июня 2022, 20:56

Published 8 июня 2022, 20:56

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

Ростовский врач рассказал, кому показан препарат «Эвушелд» для профилактики COVID-19

Ростовский врач рассказал, кому показан препарат «Эвушелд» для профилактики COVID-19

8 июня 2022, 20:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Препарат «Эвушелд» компании AstraZeneca для профилактики COVID-19 поступил в поликлиники Ростова. Он призван защитить от коронавируса людей с противопоказаниями к вакцинации, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

По словам ростовских медиков, «Эвушелд» представляет собой коктейль моноклональных антител. По сути, это готовые антитела, которые защитят человека от заражения COVID-19. Однако применять «Эвушелд» будут не по желанию пациентов. Препарат предназначен для определенных категорий граждан, имеющих противопоказания к вакцинации. Это люди, страдающие онкозаболеваниями, иммунодефицитами, аллергией, и после пересадки органов.

«Прививать таких пациентов бессмысленно, ведь у них не выработается иммунитет. Многие люди оказались в сложной ситуации. Вакцинироваться им нельзя, а болеть опасно, поскольку коронавирус у них, скорее всего, будет протекать тяжело и приведет к печальным последствиям. Для таких случаев существует «Эвушелд», - отмечает ростовский доктор, не пожелавший публиковать свое имя.

Врач подчеркивает, что «Эвушелд» одобрен не для лечения, а для предупреждения заболевания. Решение о его назначении для каждого конкретного случая принимает врачебная комиссия.

Ранее RostovGazeta сообщала, что пациентка с COVID-19 из новой инфекционной больницы в Ростове пожаловалась на неудовлетворительное качество питания.

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#Дарья Демидова#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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