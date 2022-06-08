Ростовский врач рассказал, кому показан препарат «Эвушелд» для профилактики COVID-19

Posted 8 июня 2022, 20:56
Published 8 июня 2022, 20:56
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
По словам ростовских медиков, «Эвушелд» представляет собой коктейль моноклональных антител. По сути, это готовые антитела, которые защитят человека от заражения COVID-19. Однако применять «Эвушелд» будут не по желанию пациентов. Препарат предназначен для определенных категорий граждан, имеющих противопоказания к вакцинации. Это люди, страдающие онкозаболеваниями, иммунодефицитами, аллергией, и после пересадки органов.
«Прививать таких пациентов бессмысленно, ведь у них не выработается иммунитет. Многие люди оказались в сложной ситуации. Вакцинироваться им нельзя, а болеть опасно, поскольку коронавирус у них, скорее всего, будет протекать тяжело и приведет к печальным последствиям. Для таких случаев существует «Эвушелд», - отмечает ростовский доктор, не пожелавший публиковать свое имя.
Врач подчеркивает, что «Эвушелд» одобрен не для лечения, а для предупреждения заболевания. Решение о его назначении для каждого конкретного случая принимает врачебная комиссия.
Ранее RostovGazeta сообщала, что пациентка с COVID-19 из новой инфекционной больницы в Ростове пожаловалась на неудовлетворительное качество питания.