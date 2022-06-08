Ростовский врач рассказал, кому показан препарат «Эвушелд» для профилактики COVID-19

«Прививать таких пациентов бессмысленно, ведь у них не выработается иммунитет. Многие люди оказались в сложной ситуации. Вакцинироваться им нельзя, а болеть опасно, поскольку коронавирус у них, скорее всего, будет протекать тяжело и приведет к печальным последствиям. Для таких случаев существует «Эвушелд», - отмечает ростовский доктор, не пожелавший публиковать свое имя.