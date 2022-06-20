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Бизнесмен заработал 124 миллиона рублей на продаже властям здания в Ростове-на-Дону

20 июня 09:32
Фото: pxhere
Компания «Удача» продала властям Ростова-на-Дону здание, в котором может появиться музей, сообщает «Город N».

Покупку совершил Департамент имущественно-земельных отношений города. Речь идет об историческом здании в Думском проезде, которое находится рядом со зданием мэрии.

Общая площадь превышает 1,3 тысячи квадратных метров, в контракте указана стоимость 197 миллионов рублей. По данным издания, продавцом выступила компания «Удача», которая в 2020 году купила этот объект за 73 миллиона.

«В этом здании могут создать музей. Сама компания „Удача“ аффилировано с ГК „Донской причал“ семьи бизнесменов Гогорян», — говорится в публикации.

Согласно информации Заксобрания Ростовской области, Саркис Гогорян в 2018 году был избран депутатом донского парламента. Он является гендиректором «Донского причала».

Ранее московская компания выкупила коммунальные долги 12 тысяч новочеркассцев.

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#Новости#Илья Протвинов#Экономика
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