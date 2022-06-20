Бизнесмен заработал 124 миллиона рублей на продаже властям здания в Ростове-на-Дону

Покупку совершил Департамент имущественно-земельных отношений города. Речь идет об историческом здании в Думском проезде, которое находится рядом со зданием мэрии.
Общая площадь превышает 1,3 тысячи квадратных метров, в контракте указана стоимость 197 миллионов рублей. По данным издания, продавцом выступила компания «Удача», которая в 2020 году купила этот объект за 73 миллиона.
«В этом здании могут создать музей. Сама компания „Удача“ аффилировано с ГК „Донской причал“ семьи бизнесменов Гогорян», — говорится в публикации.
Согласно информации Заксобрания Ростовской области, Саркис Гогорян в 2018 году был избран депутатом донского парламента. Он является гендиректором «Донского причала».