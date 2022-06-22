rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

До смерти забили в бильярдной 48-летнего жителя Ростовской области

22 июня 16:50
Фото: https://pxhere.com
В Ростовской области задержали двоих парней, которых подозревают в избиении до смерти 48-летнего мужчины, говорится в сообщении регионального СКР.

Смертельный конфликт произошел в понедельник, 20 июня, в слободе Большая Мартыновка, которая расположена недалеко от Волгодонска.В тот вечер мужчины отдыхали в бильярдной, но в какой-то момент между ними произошла ссора, которая привела к потасовке. Что стало причиной конфликта неизвестно.

Во время драки двое парней набросились на мужчину и стали бить его руками и ногами по туловищу и по голове. Потерпевший скончался от полученных травм. Подозреваемых в этом преступлении задержали через несколько часов, ими оказались 18-летний юноша и 28-летний мужчина. В отношении парней возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее в Семикаракорске мужчину средних лет задержали за убийство матери-пенсионерки.

Материалы по теме
В Ростовской области 24-летняя девушка убила бывшего парня 11 июняВ Ростове вынесли приговор 66-летнему пенсионеру, который убил супружескую пару
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00