До смерти забили в бильярдной 48-летнего жителя Ростовской области

Смертельный конфликт произошел в понедельник, 20 июня, в слободе Большая Мартыновка, которая расположена недалеко от Волгодонска.В тот вечер мужчины отдыхали в бильярдной, но в какой-то момент между ними произошла ссора, которая привела к потасовке. Что стало причиной конфликта неизвестно.
Во время драки двое парней набросились на мужчину и стали бить его руками и ногами по туловищу и по голове. Потерпевший скончался от полученных травм. Подозреваемых в этом преступлении задержали через несколько часов, ими оказались 18-летний юноша и 28-летний мужчина. В отношении парней возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».