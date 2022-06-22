До смерти забили в бильярдной 48-летнего жителя Ростовской области

Во время драки двое парней набросились на мужчину и стали бить его руками и ногами по туловищу и по голове. Потерпевший скончался от полученных травм. Подозреваемых в этом преступлении задержали через несколько часов, ими оказались 18-летний юноша и 28-летний мужчина. В отношении парней возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».