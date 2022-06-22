За атакованным Новошахтинским НПЗ три дня наблюдал американский спутник

Съемка Новошахтинского НПЗ велась с 19 июня, это выяснили корреспонденты «РИА-Новости». Спутники, которые вели наблюдение, принадлежат американской компании Maxar.
Снимки нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области на спутниках Worldview-1 и Worldview-2 обнаружена в том числе за 5 мая и 12 июня.
Руководство нефтеперерабатывающего завода подтвердило, что к возгоранию были причастны дроны.
Ранее RostovGazeta писала о том, что более 10 рабочих эвакуировали после взрыва на заводе в Новошахтинске.