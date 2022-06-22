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За атакованным Новошахтинским НПЗ три дня наблюдал американский спутник

22 июня 20:55
Фото: УМЧС по РО
В течении трех дней до атаки беспилотников спутник Worldview снимал НПЗ в Новошахтинске, сообщает «РИА-Новости»

Съемка Новошахтинского НПЗ велась с 19 июня, это выяснили корреспонденты «РИА-Новости». Спутники, которые вели наблюдение, принадлежат американской компании Maxar.

Снимки нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области на спутниках Worldview-1 и Worldview-2 обнаружена в том числе за 5 мая и 12 июня.

Руководство нефтеперерабатывающего завода подтвердило, что к возгоранию были причастны дроны.

Ранее RostovGazeta писала о том, что более 10 рабочих эвакуировали после взрыва на заводе в Новошахтинске.

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