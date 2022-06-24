В Ростове на проект реконструкции улицы Орбитальной выделили 40 млн рублей

В Ростове планируют реконструкцию Орбитальной улицы. На ней хотят проложить трамвайные пути в отдаленные микрорайоны города. На данный момент городские власти ищут подрядчика, который сможет осуществить проект стоимостью 40 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 2,8 километра дорожного покрытия, установить новые светофоры и освещение, построить развязки на пересечении с улицей Беляева и проспектом Космонавтов.