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В Ростове на проект реконструкции улицы Орбитальной выделили 40 млн рублей

24 июня 08:48
Фото: 1mediainvest.ru
На обновление дороги улицы Орбитальной в Ростове городские власти выделят 40 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В Ростове планируют реконструкцию Орбитальной улицы. На ней хотят проложить трамвайные пути в отдаленные микрорайоны города. На данный момент городские власти ищут подрядчика, который сможет осуществить проект стоимостью 40 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 2,8 километра дорожного покрытия, установить новые светофоры и освещение, построить развязки на пересечении с улицей Беляева и проспектом Космонавтов.

Также Логвиненко сообщил о поиске подрядчиков для строительства дорожного участка от улицы Доватора до улицы Зоологической. Этот дорожный путь станет дублером Змиевского проезда и облегчит транспортную нагрузку на него.

Срок работ по проектамсентябрь 2023 года.

Ранее в Ростовской области в рамках национального проекта отремонтировали 30 участков дорожного покрытия.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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