На ремонт и прочистку ливневых канализаций в Ростове выделили 100 млн рублей

Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что система ливневой канализации требует системного подхода. С начала 2022 года был проделан большой объем работы для приведения ее в порядок. Однако Логвиненко отметил, что для работы без сбоев и аварий специалисты должны каждый день следить за исправностью ливневок и оперативно реагировать на неполадки.