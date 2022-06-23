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На ремонт и прочистку ливневых канализаций в Ростове выделили 100 млн рублей

23 июня 15:17
Фото: phere.com
Ростовские власти потратят 100 миллионов рублей на очищение и обновление ливневых канализаций в городе. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

Из бюджета Ростова решено выделить 100 миллионов рублей на ремонт ливневых канализаций. Заказчиком работ выступает »Дирекция по строительству транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону».

Подрядчику предстоит очистить колодцы, убрать сор из ливневых канализаций, промыть их от грязи, отходов, камней и прочего мусора. Также контрактом предусмотрена замена труб, восстановление поломанных участков ливневых канализаций, ремонт и установка бетонных лотков.

Работы потенциальному победителю предстоит выполнить до 18 декабря следующего года. Выполнять обязательства подрядчик должен будет круглосуточно, отчитываясь о результатах работы через фото и видео-материалы.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июня, а подрядчика выберут уже на следующий день.

Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что система ливневой канализации требует системного подхода. С начала 2022 года был проделан большой объем работы для приведения ее в порядок. Однако Логвиненко отметил, что для работы без сбоев и аварий специалисты должны каждый день следить за исправностью ливневок и оперативно реагировать на неполадки.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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