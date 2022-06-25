Губернатор Голубев раскритиковал темпы ремонта дорог в Таганроге

Губернатор побывал в Таганроге и посмотрел на реализацию городских проектов. В том числе работу по улучшению трамвайной инфраструктуры.
Глава региона проехал по обновленному маршруту № 9. Также он ознакомился с реставрацией фасадов и внутренних интерьеров музея — Дворца Алфераки.
Василий Голубев поручил привести в порядок внутренний дворик. По его словам, много денег на это не потребуется.
От Минтранса губернатор потребовал увеличить объемы и темпы ремонта дорог. Он добавил, что мэрия не в полном объеме выполняет задачу по озеленению улиц.
«Проводимые изменения должны в обязательном порядке учитывать запросы горожан. Второстепенные задачи отсутствуют», — уточнил глава области.
Ранее стало известно, что в Новочеркасске сквер назовут в честь близнецов, погибших в спецоперации на Украине.