Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 27 июня по 3 июля

В понедельник, 27 июня, свет выключат по улицам Лихачева, 12 декабря, Карбышева, Грисенко, Калинина, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, 3-я Баррикадная. В зоне ограничения окажутся улицы 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая.
Во вторник электричество выключат на улицах Социалистическая, Большая Садовая, проспекте Стачки. В среду обесточат улицы Грекова, Полторацкого, Цимлянская, Чкалова, Кировоградская, Димитрова, Коллективная, Молокова.
В четверг свет отключат на улицах Станиславского, Чехова, Ленина, 6-я линия, 2-я линия, 4-я линия, Мурлычева, 1-я Майская. В пятницу ограничения будут действовать на улицах Каяльская, Путевая, Новая, проспектах Шолохова, Мира и в переулке Бакинский.