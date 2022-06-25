Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 27 июня по 3 июля

В четверг свет отключат на улицах Станиславского, Чехова, Ленина, 6-я линия, 2-я линия, 4-я линия, Мурлычева, 1-я Майская. В пятницу ограничения будут действовать на улицах Каяльская, Путевая, Новая, проспектах Шолохова, Мира и в переулке Бакинский.