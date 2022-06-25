«Метро само строится»: ростовчане обсудили огромную яму в центре города

В субботу, 25 июня, в соцсетях появились фотографии новой ямы, возникшей на проезжей части перекрестка улицы Суворова с переулком Университетским. Яма оказалась настолько глубокой, что привлекла внимание местных жителей, предположивших, что она является началом работ по строительству метро.
«Метро само строится», — заметили горожане.
«Как будто метеорит упал», — удивился один из местных жителей, отметив, что раньше не видел подобных провалов.
«По этой стороне Университетского идет старая труба, года четыре назад рвалась она на 20 метров ближе к Публичке[прим.редакции — речь идет о Донской государственной публичной библиотеке], чем этот провал», — заметил один из местных жителей, найдя объяснение возникшему провалу.