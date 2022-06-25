МО РФ заявило об отказе украинских военных из теробороны ехать в Донбасс

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что со стороны украинских военных, включенных в состав 64-го батальона 103-1 бригады территориальной обороны продолжаются отказы подчиняться требованиям собственного командования. Так военные получили приказ отправить в зону соприкосновения в Донбассе, однако военнослужащие отказались покидать Львов.
Конашенков утверждает, что причиной отказа стало укомплектование подразделения необученными военнослужащими запаса и отсутствием необходимой им тяжелой военной техники.
Напомним, ранее стало известно о переговорах между ЛНР и украинскими боевиками, находящимися на заблокированном «Азоте». Военным ВФУ предложили добровольно сдаться в плен, однако завод покинули только некоторые из военнослужащих.
Ранее RostovGazeta подготовила полный и подробный материал об атаке беспилотников на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, произошедшую 22 июня.