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МО РФ заявило об отказе украинских военных из теробороны ехать в Донбасс

25 июня 16:39
Фото: Минобороны России
В Минобороны России заявили, что украинские военнослужащие отказались отправиться из Львова в Донбасс для выполнения поставленных командованием задач, об этом сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что со стороны украинских военных, включенных в состав 64-го батальона 103-1 бригады территориальной обороны продолжаются отказы подчиняться требованиям собственного командования. Так военные получили приказ отправить в зону соприкосновения в Донбассе, однако военнослужащие отказались покидать Львов.

Конашенков утверждает, что причиной отказа стало укомплектование подразделения необученными военнослужащими запаса и отсутствием необходимой им тяжелой военной техники.

Напомним, ранее стало известно о переговорах между ЛНР и украинскими боевиками, находящимися на заблокированном «Азоте». Военным ВФУ предложили добровольно сдаться в плен, однако завод покинули только некоторые из военнослужащих.

Ранее RostovGazeta подготовила полный и подробный материал об атаке беспилотников на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, произошедшую 22 июня.

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