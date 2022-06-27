Чиновницу осудили за незаконное назначение себе выплат в Ростовской области

Как оказалось, сотрудница в 2020 году не предоставила справку, что находится в экстренной ситуации. Хотя она понимала, что за допущенные нарушения ее могли лишить выплат, так как ей была показана плановая медпомощь, а не экстренная.
После этого она приняла участие в заседании комиссии по оказанию адресной соцпомощи. Ей незаконно назначили пособие на срок в полгода.
«Всего обвиняемая успела получить более 62 тысяч рублей, но вину она не признала. Приговор вынес Орловский районный суд», — говорится в публикации.
Суд приговорил сотрудницу к году заключения условно.