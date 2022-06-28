В Ростове оценят вред окружающей среде при работах у причала в заливе Ковш на Дону

В пятницу, 24 июня, на портале администрации Ростова появилось постановление об организации общественных обсуждений относительно проведения дноуглубительных работ на причальной стенке в заливе Ковш, расположенной по адресу улица Шоссейная, 47 п.
Инициатором обсуждений стало ООО «Фонд «Экология Дона». В рамках общественных обсуждений представят материалы оценки негативного воздействия на окружающую среду в ходе работ, а также будет создана специальная комиссия по оценке деятельности, в которую войдут специалисты в области биологических наук, инженеры-экологи, а также представители ведомств, занятых охраной водных биоресурсов, зеленых насаждений и окружающей среды.
Дата проведения обсуждений в документе пока не указана, а некоторые кандидаты в состав комиссии будут добавлены по согласованию. Подробная информация будет опубликована по мере появления.
Ранее о проведении аналогичных общественных обсуждений объявила администрация Таганрога, которая планирует обустроить плавучий причал для приема пассажирских судов.