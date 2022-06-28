В Ростове оценят вред окружающей среде при работах у причала в заливе Ковш на Дону

Инициатором обсуждений стало ООО «Фонд «Экология Дона». В рамках общественных обсуждений представят материалы оценки негативного воздействия на окружающую среду в ходе работ, а также будет создана специальная комиссия по оценке деятельности, в которую войдут специалисты в области биологических наук, инженеры-экологи, а также представители ведомств, занятых охраной водных биоресурсов, зеленых насаждений и окружающей среды.