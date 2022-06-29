Доплачивать за ремонт домов-памятников хотят в Ростовской области

Смысл заключается в том, что после вступления в силу соответствующих поправок можно будет получить дополнительное финансирование на обновление домов-памятников. Речь идет о средствах собственников и денег, которые нужно будет дополнительно выделить региону.
Согласно подсчетам, разница в ремонте обычного дома и исторического составляет различается в два раза. Депутаты выразили уверенность, что капремонт на новых условиях позволит лучше подготовиться к работам.
Получается, что региональный бюджет будет доплачивать из-за разницы в стоимости ремонта обычных домов и исторических.