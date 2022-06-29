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Доплачивать за ремонт домов-памятников хотят в Ростовской области

29 июня 13:30
Фото: pxhere
В Ростовской области предлагается приравнять восстановление домов-памятников к сохранению объектов культурного населения, сообщили в Заксобрании региона.

Смысл заключается в том, что после вступления в силу соответствующих поправок можно будет получить дополнительное финансирование на обновление домов-памятников. Речь идет о средствах собственников и денег, которые нужно будет дополнительно выделить региону.

Согласно подсчетам, разница в ремонте обычного дома и исторического составляет различается в два раза. Депутаты выразили уверенность, что капремонт на новых условиях позволит лучше подготовиться к работам.

Получается, что региональный бюджет будет доплачивать из-за разницы в стоимости ремонта обычных домов и исторических.

Напомним, что на ремонт более 70 детских площадок в Ростове потратят 45,8 млн рублей в 2022 году.

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#Новости#Илья Протвинов#Экономика
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