Метеоролог Виктория Антоненко рассказала о погоде в Ростовской области в июле

О намечающейся погоде Антоненко рассказала порталу Rostov. По ее словам, ожидается сильная жара и небольшое количество осадков.
Средняя месячная температура может оказаться выше нормы. Зато осадков прогнозируется меньше нормы.
В первую декаду месяца по ночам температура будет составлять +21 градус, днем — +31 градус. Очень жарко станет в период с 7 по 10 июля, когда столбики термометров поднимутся до +35 градусов.
Во второй декаде сохранится аналогичная погода, осадков особо не прогнозируется. Воздух будет прогреваться до +32 градусов.
Самым жарким периодом месяца должен стать конец июля. Ночью температура составит +24 градуса, днем — +37 градусов.