rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Метеоролог Виктория Антоненко рассказала о погоде в Ростовской области в июле

29 июня 07:45
Фото: pxhere
В Ростовской области в июле может начаться страшная жара с температурой до 37 градусов, сообщила представитель Гидрометцентра Виктория Антоненко.

О намечающейся погоде Антоненко рассказала порталу Rostov. По ее словам, ожидается сильная жара и небольшое количество осадков.

Средняя месячная температура может оказаться выше нормы. Зато осадков прогнозируется меньше нормы.

В первую декаду месяца по ночам температура будет составлять +21 градус, днем — +31 градус. Очень жарко станет в период с 7 по 10 июля, когда столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Во второй декаде сохранится аналогичная погода, осадков особо не прогнозируется. Воздух будет прогреваться до +32 градусов.

Самым жарким периодом месяца должен стать конец июля. Ночью температура составит +24 градуса, днем — +37 градусов.

Ранее из-за урагана частично разрушило и затопило Ростовскую область.

Материалы по теме
Ростовчане 25 раз пожаловались на происшествия из-за непогоды 15 январяИз-за непогоды в Ростове закрылся мост на Зеленый остров
#Новости#Илья Протвинов#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00