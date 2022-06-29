Миллион потратят власти Ростова на изучение пассажиров в автобусах

Максимальная стоимость контракта составит 931,3 тысячи рублей. Деньги выделены из городского бюджета.
Подрядчику предстоит подсчитать объем перевозок пассажиров транспортными предприятиями в муниципальном образовании, количество поездок пассажиров, в том числе льготных категорий, а также среднюю дальность поездки одного пассажира. Кроме того, исполнитель должен будет обработать собранную информацию и проанализировать ее.
Исследование пассажиропотока будет проводиться в будние и выходные дни. Приступить к выполнению контракта подрядчик должен будет не позднее 1 сентября и завершить 15 ноября 2022 года.
Заявку для участия можно подать до 7 июля.