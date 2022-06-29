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Миллион потратят власти Ростова на изучение пассажиров в автобусах

29 июня 15:19
Фото: 1mediainvest.ru
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который займется исследованием пассажирских перевозок в городе. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

Максимальная стоимость контракта составит 931,3 тысячи рублей. Деньги выделены из городского бюджета.

Подрядчику предстоит подсчитать объем перевозок пассажиров транспортными предприятиями в муниципальном образовании, количество поездок пассажиров, в том числе льготных категорий, а также среднюю дальность поездки одного пассажира. Кроме того, исполнитель должен будет обработать собранную информацию и проанализировать ее.

Исследование пассажиропотока будет проводиться в будние и выходные дни. Приступить к выполнению контракта подрядчик должен будет не позднее 1 сентября и завершить 15 ноября 2022 года.

Заявку для участия можно подать до 7 июля.

Ранее жители Ростова пожаловались на невыносимую жару в общественном транспорте.

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#Новости#Алина Заярная#Город
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