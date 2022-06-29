Миллион потратят власти Ростова на изучение пассажиров в автобусах

Подрядчику предстоит подсчитать объем перевозок пассажиров транспортными предприятиями в муниципальном образовании, количество поездок пассажиров, в том числе льготных категорий, а также среднюю дальность поездки одного пассажира. Кроме того, исполнитель должен будет обработать собранную информацию и проанализировать ее.