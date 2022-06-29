В ходе проверки чиновники обратили внимание, что в устранении поломок задействовано всего лишь 12 бригад и дополнительный подрядчик, этих сил не хватает для своевременного ремонта тепловых сетей. Коммунальщики заявили, что горячая вода не вернется в дома ростовчан как минимум до конца этой недели, так как во время очередного испытания трубопроводов были обнаружены новые дефекты.