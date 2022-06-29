Ростовские власти проверили работу коммунальщиков по устранению поломок на трубопроводах горячей воды. Целью чиновников было проинспектировать темп и качество работ на теплосетях улиц Малиновского, Максима Горького и Коммунистического проспекта.
В ходе проверки чиновники обратили внимание, что в устранении поломок задействовано всего лишь 12 бригад и дополнительный подрядчик, этих сил не хватает для своевременного ремонта тепловых сетей. Коммунальщики заявили, что горячая вода не вернется в дома ростовчан как минимум до конца этой недели, так как во время очередного испытания трубопроводов были обнаружены новые дефекты.
Метеоролог Виктория Антоненко предупредила жителей Ростовской области о жаркой погоде в июле. Столбики термометров поднимутся до 37 градусов Цельсия. Погода будет сухой с минимальным количеством осадков.
Первые дни месяца будут характеризоваться температурой ночью +21 градус и днем +31. Однако уже ближе к середине месяца жара достигнет +35 градусов. Своего пика солнцепек достигнет в конце июля — ожидается повышение температуры до +37 градусов.
Минюст США внес в очередной список санкций «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева». Он расположен в Ростовской области.
Предприятие было основано в 1943 году. Завод специализируется на авиастроении. Самолеты, которые производит ТАНТК имени Бериева, используются в гражданской, спасательной и военной авиации.
Помимо Таганрогского бериевского завода, в новый санкционный список США попали предприятия «КамАЗ» и «Туполев».